Muğla'da 2025 Çalışmaları ve Yatırım Planları Değerlendirildi

Muğla Valiliği, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında 2025 çalışmalarını, altyapı ve yatırım hedeflerini 75. Yıl Toplantı Salonu'nda değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:42
Muğla'nın her alanda gelişmesi ve kalkınmasının sağlanması amacıyla 2025 yılı çalışmalarının detaylı olarak ele alındığı önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Detayları

Valilik tarafından düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlık etti. Toplantıda Vali Yardımcıları ve tüm Kaymakamlar hazır bulundu. Görüşmeler, 75. Yıl Toplantı Salonunda yapıldı ve şehrin gelecek vizyonuna yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Gündem ve Öncelikler

Toplantının ana gündem maddelerini altyapı ve üstyapı projeleri ile yatırım hedefleri oluşturdu. Katılımcılar, Muğla'nın potansiyelini en üst düzeye çıkaracak projeleri ve öncelikli yatırım alanlarını detaylı şekilde görüştü.

Vali Akbıyık'ın Değerlendirmesi

Vali Dr. İdris Akbıyık, toplantıda ilçelerin genel durumuna ilişkin bilgi aldı ve kritik konular üzerinde istişarelerde bulundu. Görüşülen başlıklar arasında ilçelerin mevcut ihtiyaçları, güvenlik hizmetlerinin etkinliği ve alınacak ek tedbirler, 2025 yılında tamamlanan ve devam eden yatırımlar, yürütülen hizmetler ile planlanan faaliyetler yer aldı.

Vali Akbıyık, toplantıda tüm katılımcılarla tek tek görüşerek hizmetlerin kesintisiz ve kaliteli şekilde sürdürülmesi için atılacak adımları belirledi ve uygulama kararlılığını vurguladı.

