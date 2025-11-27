Muğla'da 41 Gübre Numunesi İncelendi: 1 Üründe Olumsuz DNA Sonucu

Muğla'da 41 gübre numunesi incelendi, 1 üründe olumsuz DNA sonucu

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, 10 - 19 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelindeki Gübre Dağıtıcı Belgeli işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin amacı, Patlayıcı Madde Yapımında Kullanılabilen Azotlu Gübrelerin İzlenebilirliği Tebliği kapsamında gübrelerin üretimden son kullanıcıya kadar izlenmesini sağlamaktır.

Denetim ve analiz süreci

Denetimler kapsamında, Gübre Takip Sistemi (GTS) çerçevesinde gübre çuvallarına uygulanan DNA püskürtme işlemleri kontrol edildi. Yetkili ekipler, DNA’nın varlığını ve doğruluğunu tespit etmek için özel DSPN cihazı ile analizler gerçekleştirdi.

Toplam 41 gübre numunesi alındı ve incelendi. Yapılan kontrollerde bir üründe olumsuz sonuç tespit edildi; söz konusu numune kesin sonucun belirlenmesi için Bakanlık gözetiminde yeniden analiz edilmek üzere yetkili laboratuvara sevk edildi.

Kapsam ve yürütme

Denetimler Muğla merkez ile Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde, İl/İlçe Müdürlüklerinin Gübre Denetçi Belgeli personeli ve GTS görevlileri tarafından yürütüldü.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, tarımsal üretimde güvenlik ve izlenebilirliği artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmeleri gerektiğini bildirdi.

