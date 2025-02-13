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Muğla'da 6. Badem Çiçeği Festivali Coşkuyla Başladı

Datça'da 6. Badem Çiçeği Festivali, el sanatları ve yöresel ürünlerle renkli etkinliklerle başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:10
Muğla'da 6. Badem Çiçeği Festivali Coşkuyla Başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde 6. Badem Çiçeği Festivali Başladı

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, Muğla'nın Datça ilçesinde coşkuyla kapılarını açtı. Festivali heyecanla bekleyen ziyaretçiler, etkinliğin ilk gününde stantlarda yer alan el sanatları, yöresel ürünler ve ilk hasadı yapılan bademler ile buluştu.

Doğa, Sanat ve Eğlence Programları

Dört gün sürecek olan festival, farklı illerden katılımcıları ağırlamakta. Etkinlikler arasında doğa yürüyüşleri, sanat sergileri ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor. Katılımcılar, ayrıca yerel lezzetlerin tadına da bakma fırsatı bulacaklar.

Festival, Datça'nın doğal güzellikleri eşliğinde, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı. Festivalin...

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı. Festivalin ilk gününde, kurulan stantlarda el sanatları, yöresel ürün ve ilk hasadı yapılan bademler satışa sunuldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı. Festivalin...

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl altıncısı düzenlenen Badem Çiçeği Festivali başladı. Festivalin ilk gününde, kurulan stantlarda el sanatları, yöresel ürün ve ilk hasadı yapılan bademler satışa sunuldu.

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