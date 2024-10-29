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Muğla'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Muğla'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı, Vali İdris Akbıyık'ın katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:21
Muğla'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Muğla'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Muğla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla özel bir resepsiyona ev sahipliği yaptı. Bu önemli etkinlik, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali İdris Akbıyık'ın Açılış Konuşması

Resepsiyonda Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile birlikte davetlileri karşıladı. Konuşmasında Cumhuriyet bayramının önemine değinen Akbıyık, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, "Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir" ifadesine yer verdi.

Cumhuriyetin Anlamı

Vali Akbıyık, Cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli olmadığını vurgulayarak, bu sistemin milletin iradesinin, eşitlik ve bağımsızlığın simgesi olduğunu belirtti. Akbıyık, "Bu topraklarda tarih boyunca esarete boyun eğmeyen, kendi kaderini kendisi yazan bir milleti temsil ediyoruz. Bağımsızlık düşüncesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, birlik ve beraberlik ruhunun bir başarısıdır." şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin Getirdikleri

Cumhuriyet sayesinde Türkiye'nin evrensel hukuk prensipleri ile buluştuğunu söyleyen Vali Akbıyık, Cumhuriyet'in sağladığı çağdaş açılımların insanlara yeni ufuklar açtığını ve ekonomiden sosyal hayata kadar birçok alanda yeni dinamizm kazandırdığını ifade etti.

Büyük Coşku ve 101. Yıl Pastası

Türkiye'nin farklı kesimlerinden vatandaşların katıldığı etkinlikte, kadınlardan erkeklere, gençlerden yaşlılara kadar herkesin büyük bir heyecan ve coşku içinde olduğu gözlemlendi. Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve katılımcılarla birlikte 101. yıl pastasını keserek bu özel günü kutladı.

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon...

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda düzenlenen resepsiyona Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık da katıldı.

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