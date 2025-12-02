Muğla'da Dünya AIDS Günü: Hastanede HIV/AIDS Farkındalığı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya AIDS Günü Etkinliği

Prof. Dr. Turhan Togan ve ekibi halkı bilgilendirdi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya AIDS Günü kapsamında önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Turhan Togan ve ekibi tarafından kurulan stantta, toplumun HIV/AIDS hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalık seviyesinin artırılması amaçlandı.

Etkinlikte yapılan bilgilendirmelerde, HIV enfeksiyonunun günümüzde kesin bir tedavisi bulunmadığı ancak antiretroviral tedavi (ART) ile virüsün başarıyla kontrol altına alınabildiği vurgulandı. Uzmanlar, tedavi başarısı için ART’nin düzenli ve ömür boyu sürdürülmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de HIV pozitif hastaların takip ve tedavisinin başarıyla yürütüldüğü belirtildi.

Hastanede kurulan farkındalık standı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hastane yönetimi, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm personele teşekkürlerini iletti.

