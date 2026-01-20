Muğla’da İstihdamın Rotası Çizildi: 2026 İlk Kurul Toplantısı

Muğla’da İstihdamın Rotası Çizildi: 2026 Yılı 1. Olağan Toplantı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana hedefi, Muğla’da istihdamı artırmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek olarak belirlendi.

Sunum ve 2025 Değerlendirmesi

İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok kurul üyelerine 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ve hedeflerin gerçekleşme oranlarını kapsayan kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda, Muğla’nın işgücü piyasasının mevcut durumu analiz edildi ve 2025 yılının başarı grafiği kurul üyelerinin takdirine sunuldu.

Genç İstihdamı ve Yerel Uygulama

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Gençliğin Üretim Çağı: Genç İstihdam Hamlesi programları oldu. Kurulda, bu programların Muğla yerelinde nasıl uygulanacağı, gençlerin işgücüne katılımının nasıl teşvik edileceği ve üretim süreçlerine dahil edilmeleri için atılacak somut adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem ve Beklentiler

Toplantıda ayrıca İstihdam Artırıcı Çalışmalar, Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi, Aktif İşgücü Programları, Proje Başvuruları konu başlıkları ele alındı. Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi. Alınan kararların, Muğla’nın ekonomik dinamizmini artırması ve özellikle gençlerin meslek sahibi olarak iş hayatına kazandırılması noktasında kritik rol oynaması bekleniyor.

MUĞLA’DA İSTİHDAMIN ROTASI ÇİZİLDİ 2026 YILININ İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ