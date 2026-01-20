Muğla’da İstihdamın Rotası Çizildi: 2026 İlk Kurul Toplantısı

Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan 2026 yılı ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında 2025 değerlendirmeleri ve genç istihdamı ele alındı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:40
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:40
Muğla’da İstihdamın Rotası Çizildi: 2026 İlk Kurul Toplantısı

Muğla’da İstihdamın Rotası Çizildi: 2026 Yılı 1. Olağan Toplantı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ana hedefi, Muğla’da istihdamı artırmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek olarak belirlendi.

Sunum ve 2025 Değerlendirmesi

İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok kurul üyelerine 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ve hedeflerin gerçekleşme oranlarını kapsayan kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda, Muğla’nın işgücü piyasasının mevcut durumu analiz edildi ve 2025 yılının başarı grafiği kurul üyelerinin takdirine sunuldu.

Genç İstihdamı ve Yerel Uygulama

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Gençliğin Üretim Çağı: Genç İstihdam Hamlesi programları oldu. Kurulda, bu programların Muğla yerelinde nasıl uygulanacağı, gençlerin işgücüne katılımının nasıl teşvik edileceği ve üretim süreçlerine dahil edilmeleri için atılacak somut adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem ve Beklentiler

Toplantıda ayrıca İstihdam Artırıcı Çalışmalar, Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi, Aktif İşgücü Programları, Proje Başvuruları konu başlıkları ele alındı. Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi. Alınan kararların, Muğla’nın ekonomik dinamizmini artırması ve özellikle gençlerin meslek sahibi olarak iş hayatına kazandırılması noktasında kritik rol oynaması bekleniyor.

MUĞLA’DA İSTİHDAMIN ROTASI ÇİZİLDİ 2026 YILININ İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MUĞLA’DA İSTİHDAMIN ROTASI ÇİZİLDİ 2026 YILININ İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MUĞLA’DA İSTİHDAMIN ROTASI ÇİZİLDİ 2026 YILININ İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tirilye'de 2026 Denizden Haç Çıkarma Töreni — Metropolit Maksimos Yönetiminde Ayin
2
Bakan Göktaş’tan Atlas Çağlayan’ın Ailesine Güngören’de Taziye Ziyareti
3
AKUT Bingöl, 71 Yaşındaki Diyaliz Hastasını Yoğun Kar Altında Kurtardı
4
Bayındır 5'inci Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Başlıyor
5
Hekimsen'den Malpraktis Uyarısı: Adil Kurban 77 Milyar TL Riskine Dikkat
6
Tuzla Belediyesi'nde Halk Buluşması: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla Birebir
7
BEUN Hastanesi'nden Büyük Adım: Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Başarıyla Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları