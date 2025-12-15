Muğla'da Jandarma Operasyonu: 44 Aranan Şahıs Yakalandı, 15 Tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü asayiş ve güvenlik uygulamaları kapsamında yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Uygulama Detayları

Bu süre zarfında jandarma ekipleri tarafından 3 bin 737 devriye faaliyeti icra edilirken, toplam 34 bin 469 şahıs ve 3 bin 179 araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda; dolandırıcılık suçundan aranan 1, hırsızlık suçundan aranan 6, kaçakçılık suçundan aranan 1, uyuşturucu madde suçundan aranan 5 ve diğer suçlardan aranan 31 olmak üzere toplam 44 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15’i, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT Çalışmaları

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda, yakalama kararı bulunan 7 şahıs yakalandı; bu kişilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik ve Asayiş Sonuçları

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında alınan etkin güvenlik ve asayiş tedbirleri sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit, trafik kazası sonucu taksirle yaralama ve hakkı olmayan yere tecavüz suçlarında azalma meydana geldiğini bildirdi.

