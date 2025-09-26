Muğla'da Karabağlar Yaylası'nda 400 Dekarda Kavun Hasadı

Muğla'nın Karabağlar Yaylası'nda 400 dekar alanda yetiştirilen yayla kavununun hasadı gerçekleştirildi; ürün coğrafi işaret alma sürecinde.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası; serin havası, çınar ağaçlarıyla kaplı yolları, yöresel lezzetleri ve kültürel yaşamıyla biliniyor. Burada çiftçiler, toplam 400 dekar alanda yetiştirdikleri kavunların hasadını gerçekleştirdi.

Koruma altındaki yapıları ve "konar göçer" yaşam tarzını sürdüren yayla, turistlerin de ilgisini çekiyor. Diğer yaylaların aksine Karabağlar, kent merkezinden 30-40 metre aşağıda yer alıyor.

Hasat ve üretim süreci

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Karabağlar'ın kendine has bitki örtüsü, doğal yapısı, meyve ağaçları ve verimli topraklarında yetiştirilen sebzelerin Muğla kültürüne büyük katkı sağladığını söyledi.

Baydar şöyle konuştu: "Yayla kavunu artık coğrafi işaret alma sürecinde. Mayıs ayında toprak tava geldiğinde fideler dikiliyor. Sulama yapılmadan sadece çapalama ve boğaz doldurma işlemleriyle eylül başında hasada başlanıyor. Ortalama 3-4 kilogram ağırlığında olan yayla kavunları genellikle kışlık olarak tüketiliyor."

Baydar, yaylanın jeomorfolojik yapısı gereği kış aylarında kısa süreli sular altında kaldığını, yazın ise hem üretim hem de serin yaşam alanı sunduğunu belirtti. Bölgedeki kavun ekim alanının yaklaşık 400 dekar olduğunu da paylaştı.

Üreticilerin anlatımı

Üretici Muttalip Dural, ata tohumlarını dedelerinden kalan miras olarak saklayıp ailesiyle kavun ürettiklerini söyledi. "Yaylada 60 dönüm alana kavun ektik. Ürünün verim ve getirisinden memnunuz." dedi.

Habibe Dural ise 23 yıldır ata tohumlarıyla kavun ürettiğini belirterek, "Mart sonunda kavunların tüpleme işlemini yapıyor, mayıs ayında ise dikimlerini gerçekleştiriyoruz. İlk hasadı yazlık kavunda ağustos ayında yaparak direk pazara götürüyoruz. Eylül ayında ise Karabağlar Yaylası'na ait kışlık kavunlarımız çıkıyor. Bunları topluyor, evde olgunlaştırıyoruz ve 15 gün sonra satışa sunuyoruz. Hem yazlık hem kışlık kavun üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Dural, kavun hasadından sonra tarladaki küçük kelekleri toplayıp turşuluk ve yemeklik olarak sattıklarını da ekledi.

Serin havası, çınar ağaçlarıyla kaplı yolları, yöresel yemekleri ve kültürel yaşantısıyla öne çıkan Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası'nda çiftçiler tarafından 400 dekar alanda üretilen kavunun hasadı gerçekleştirildi. İnilerek ulaşılan yayladaki Muttalip ve Halise Dural'a ait tarlada üretilen kavunlar toplandı.

