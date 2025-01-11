Muğla'da Kendini Polis Olarak Tanıtan 4 Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtarak "yağma ve gasp" suçunu işlediği iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Olayın detayları, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarla ortaya çıktı.

Şikayetçi, evine gelen iki kişinin kendilerini istihbaratçı polis olarak tanıttığını ve evde bulunan altın ve paraları istediğini belirtti. İki şüpheli, evde arama yaparak, tehdit yoluyla nakit para ve ziynet eşyalarını çaldı.

İhbar üzerine sıkı bir çalışma yürüten Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi ve olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerden 3'ü, Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ilçede gözaltına alınırken, dördüncü şüpheli Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin girişinde yakalandı.

Gözaltına alınan bu 4 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ve işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp "yağma ve gasp" suçunu işledikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.