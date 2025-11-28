Muğla'da Kuraklık Alarmı: Su Kaynakları İçin İl Kriz Merkezi Toplandı

Muğla'da Kuraklık Alarmı: İl Kriz Merkezi Toplantısı

Muğla’da su kaynaklarının korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında İl Kriz Merkezi toplantısı düzenlendi.

Toplantının kapsamı ve ev sahibi

Toplantıya Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Ana gündem, il genelindeki kuraklıkla ilgili yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi olarak belirlendi.

Sunumlar ve katılımcılar

Kriz merkezini oluşturan kurumlar tarafından yapılan sunumlarda; Muğla Meteoroloji Müdürlüğü, DSİ 213. Şube Müdürlüğü, Denizli TARSİM Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mevcut su kaynaklarının durumu, meteorolojik tahminler, su yönetimi stratejileri ve tarımsal sigorta konularında yürüttükleri çalışmalar ve verilerini paylaştı.

Değerlendirme ve karar

Sunumların ardından kapsamlı değerlendirmeler yapıldı ve kurumların yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını içeren rapor, ilgili kurum yetkilileri tarafından imza altına alındı.

Gelecek adımlar

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, Muğla’da su kaynaklarının korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği adına tüm kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

