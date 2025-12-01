Muğla'da Modern Taksi Durakları Köyceğiz, Menteşe ve Yatağan'da

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ve taksici esnafının konforunu artırmak amacıyla kendi üretimi olan modern taksi duraklarını Köyceğiz, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde hizmete sundu.

Yenileme çalışmaları ve hedefler

Büyükşehir Belediyesi, taksi duraklarını tek tip hale getirerek kente kurumsal bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Makine ve İkmal Tesisi bünyesinde tasarlanıp üretilen duraklar, öncelik sırasına göre il genelinde hizmete alınmaya devam ediyor. İlk uygulama, Köyceğiz ilçe şehirlerarası otobüs terminalindeki Birlik Taksi Durağında gerçekleştirildi. Ardından Menteşe ilçesindeki Rüya AVM Taksi Durağı ve Yatağan şehirlerarası otobüs terminalindeki Ahi Taksi Durağı yeni tasarım duraklarla yenilendi.

Dayanıklı malzemeler ve modern mimari çizgilere sahip bu duraklar, taksici esnafının çalışma şartlarını iyileştirmeyi, temel ihtiyaçlara cevap veren fonksiyonel alanlar sunmayı ve kent estetiğiyle uyumlu bir görünüm sağlamayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin, taksi duraklarındaki yenileme çalışmalarına ihtiyaç ve öncelik sırasına göre devam edeceği bildirildi.

Esnafın görüşleri

Erdem Şen: "Önceki durağımız küçüktü, delikler vardı ve soğuk alıyordu. Yeni gelen durağımız çok kullanışlı. İçerisinde mutfak tezgâhı var, pimapen camlar soğuk ve sıcak almıyor. Ahmet Başkanımız seçim döneminde yeni taksi duraklarının yapılacağının sözünü vermişti ve sözünü tuttu. Yeni durağımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Mahmut Kazıl: "Seçim döneminde Ahmet Başkanımız bizi ziyaret ettiğinde bu durağın bize yakışmadığını, yeni duraklar üretileceğini söylemişti. Verdiği sözü tuttuğu için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni taksi durağından çok memnunuz"

Belediye yetkililerinden açıklama

Süleyman Özdemir: "Taksi duraklarımızı, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait alanlarda hayata geçiriyoruz. Bu duraklar, Makine ve İkmal Tesisimizde kendi personelimiz tarafından üretiliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, 13 ilçemizde belirlenen noktalara yeni taksi durakları kazandırmaya devam edeceğiz"

Ahmet Aras: "Muğla’mızın her köşesinde esnafımızın ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Şehrimizin dokusuna yakışan, modern, kullanışlı taksi duraklarını hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu duraklar sadece bir bekleme alanı değil; esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet verebildiği, vatandaşlarımızın ise güvenle ulaşım sağlayabildiği küçük ama önemli dokunuşlar. Modern ve estetik taksi duraklarımızı tamamen kendi imkanlarımızla, Makine ve İkmal Tesisimizde üretiyoruz. Muğla’mızda yaşamı daha konforlu, düzenli ve estetik hale getirmek için söz verdiğimiz gibi çalışmaya devam ediyoruz"

