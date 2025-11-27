Muğla'da Öğretmenlerden 'Kan Dostum Öğretmenim' Bağışı

24 Kasım etkinliğinde Muğla'da öğretmenler, öğrenciler ve veliler 'Kan Dostum Öğretmenim' kampanyasında Şifa Hatun MTAL'de kan bağışı yaparak toplumsal dayanışmayı güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:19
Muğla'da Öğretmenlerden 'Kan Dostum Öğretmenim' Bağışı

Etkinlik ve katılımcılar

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Muğla Valiliğinin himayelerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen 'Kan Dostum Öğretmenim' kan bağışı kampanyası Şifa Hatun Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğretmenler başta olmak üzere öğrenciler ve veliler gönüllü olarak kan vererek kampanyaya destek oldu. Okulun sağlık alanı/dalı öğretmen ve öğrencileri kampanyanın her aşamasında gönüllü görev alarak örnek bir toplumsal duyarlılık sergiledi.

Bilgilendirme ve farkındalık

Program kapsamında okul içerisinde hazırlanan bilgilendirme alanlarında Türk Kızılay Kan Alma Merkezi ekipleri katılımcılara kan bağışının önemi, bağış süreçleri ve acil kan ihtiyaçları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kan bağışının toplumsal dayanışmayı güçlendiren hayati bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Ziyaret ve teşekkür

Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, kampanya sürecini yerinde incelemek üzere okulu ziyaret ederek kan bağışına destek veren Türk Kızılay Kan Alma Merkezi çalışanlarına, özveriyle görev yapan öğrenci ve öğretmenlere emekleri için teşekkür etti.

İl Müdürü Çay, eğitim camiasının sadece sınıf içinde değil toplumsal sorumluluk alanlarında da örnek teşkil ettiğini ifade ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğin, öğretmenlik mesleğinin iyilik, fedakârlık ve dayanışma değerleriyle bütünleşen yönünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

