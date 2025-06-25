Muğla'da Orman Yangını Anında Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Yangın Panik Yaratmadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Beyobası Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını, olayın hemen ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yerli Halkın Hızlı Salgını

Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bu ihbar sayesinde yangına hızlı bir müdahale gerçekleşti ve büyümeden söndürüldü.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yerel halk ve yetkililer, bu tür olayların önlenmesi için tedbirlerin artırılmasını umuyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.