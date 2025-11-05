Muğla'da Polis Memuru Deniz Çakıcı Vefat Etti — Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Deniz Çakıcı, geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybetti; bugün Valilik önünde tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:19
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Deniz Çakıcı, geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşama veda eden Çakıcı'nın ölümü, meslektaşları ve kent halkını derinden üzdü.

Hastaneye kaldırılışı ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Polis Memuru Deniz Çakıcı, ani kalp krizi geçirerek önce Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çakıcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Muğla Valiliği önünde hüzünlü tören

Çakıcı için bugün Muğla Valiliği önünde resmi bir tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşın getirilmesiyle duygusal anlar yaşandı. Tören, saygı duruşu ile başlayıp Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Muğla İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan dualarla devam etti.

Törenin ardından Polis Memuru Deniz Çakıcı'nın naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Valilik önündeki tören tamamlandıktan sonra naaş, ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazı için memleketi Yatağan'a, Yatağan Merkez Camii'ne götürüldü.

