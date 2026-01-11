Muğla'da Suskunlar Resmen Dernekleşti: 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Kuruldu

Muğla'nın Suskunlar taraftar grubu, '1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği' adıyla resmen dernekleşti; gençlere yönlendirme ve sosyal sorumluluk projeleri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:27
Muğla'da Suskunlar Resmen Dernekleşti: 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Kuruldu

Muğla'da Suskunlar Resmen Dernekleşti

1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği tanıtıldı

Muğla'nın taraftar gruplarından Suskunlar, artık resmi bir dernek olarak faaliyet gösterecek. Suskunlar Taraftar Grubu üyeleri tarafından kurulan 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği, düzenlenen tanıtım etkinliği ile kamuoyuna duyuruldu.

Dernek Başkanı Emirhan Kıbrıslı yaptığı açıklamada, derneğin gençleri doğru yola yönlendirmek ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmak amacıyla kurulduğunu vurguladı.

"Güçlü bir yönetim kurulu ile yola çıktık. Muğlaspor ve şehrin çeşitli kurumlarını ziyaret edeceğiz. Dernek binamızı en kısa sürede açıyoruz. Artık sadece statta tezahürat yapan bir grup değil, Muğla’ya farklı alanlarda hizmet eden bir topluluk olacağız."

Yeni dernek ile birlikte Suskunlar, hem spor tutkusunu hem de toplumsal faydayı birleştirerek, şehre yönelik projeler geliştirmeyi hedefliyor.

MUĞLA’NIN TARAFTAR GRUPLARINDAN SUSKUNLAR, ARTIK RESMİ BİR DERNEK OLARAK FAALİYET GÖSTERECEK....

MUĞLA’NIN TARAFTAR GRUPLARINDAN SUSKUNLAR, ARTIK RESMİ BİR DERNEK OLARAK FAALİYET GÖSTERECEK. SUSKUNLAR TARAFTAR GRUBU ÜYELERİ TARAFINDAN KURULAN 1967 MUĞLASPOR TARAFTARLAR DERNEĞİ, DÜZENLENEN TANITIM ETKİNLİĞİ İLE KAMUOYUNA DUYURULDU.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yıldırım'da Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Kentsel Tasarım Yarışması Sonuçlandı
2
Kocasinan Belediyesi'nin Engelsiz Nakil Aracı engelli vatandaşların yanında
3
Melikgazi Belediyesi CBS ile İşletmeleri Dijital Rehbere Dönüştürdü
4
Muğla'da Suskunlar Resmen Dernekleşti: 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Kuruldu
5
İstanbul Valiliği: Sağanak ve Fırtına Sonrası 112'ye 193 İhbar, 15 Sefer İptal
6
TBMM Engelli Komisyonu Kayseri Ziyareti: Vali Gökmen Çiçek ile Engelli Sorunları Masaya Yatırıldı
7
Vali Hamza Aydoğdu: Erzincan’ın huzuru ve kalkınması için el birliğiyle çalışacağız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları