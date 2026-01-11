Muğla'da Suskunlar Resmen Dernekleşti: 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Kuruldu

Muğla'da Suskunlar Resmen Dernekleşti

1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği tanıtıldı

Muğla'nın taraftar gruplarından Suskunlar, artık resmi bir dernek olarak faaliyet gösterecek. Suskunlar Taraftar Grubu üyeleri tarafından kurulan 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği, düzenlenen tanıtım etkinliği ile kamuoyuna duyuruldu.

Dernek Başkanı Emirhan Kıbrıslı yaptığı açıklamada, derneğin gençleri doğru yola yönlendirmek ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmak amacıyla kurulduğunu vurguladı.

"Güçlü bir yönetim kurulu ile yola çıktık. Muğlaspor ve şehrin çeşitli kurumlarını ziyaret edeceğiz. Dernek binamızı en kısa sürede açıyoruz. Artık sadece statta tezahürat yapan bir grup değil, Muğla’ya farklı alanlarda hizmet eden bir topluluk olacağız."

Yeni dernek ile birlikte Suskunlar, hem spor tutkusunu hem de toplumsal faydayı birleştirerek, şehre yönelik projeler geliştirmeyi hedefliyor.

