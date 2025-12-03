Muğla'da Temizlik Seferberliği Ula Göleti'nde Başladı

Seferberliğin ilk adımı Ula Göleti'nde atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürütülecek kapsamlı çevre temizliği seferberliğinin ilk adımını Ula Göleti'nde attı. 13 ilçeyi kapsayan temizlik programı ile çevresel duyarlılığı artırmak, doğal alanları korumak ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Uygulama ve katılımcılar

Ula Göleti'nde gerçekleştirilen çalışmaya Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve üniversite öğrencileri katıldı. Temizlik faaliyetlerinde süpürge araçları, su tankerleri, çöp taksi ve temizlik personelleri görev aldı.

Gençlerden temizlik çağrısı

Fatma Nur Ateş, "Gezdiğim yerlerin temiz olmasını istiyorum, bu nedenle temizlik çalışmalarına katıldım. Bu doğa sadece bize ait değil; hayvanların da temiz bir ortamda yaşamaya ihtiyacı var. Bu yüzden çevremizi temiz tutalım" dedi.

Perihan Şenol ise, "Herkes çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermeli. Geleceğe temiz bir doğa bırakmak için buradayım. Etkinliğe katkı sunan Ahmet Başkan’a teşekkür ederim" diye konuştu.

Belediye yetkililerinden ortak sorumluluk vurgusu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık, kent temizliğinin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti:

"Kent temizliği yalnızca belediyelerin değil; vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının iş birliğiyle yürütülen ortak bir sorumluluktur. Biz de bu bilinçle sağlıklı, temiz bir kent bırakmak için çalışıyoruz. Bugün Ula Belediyesi ile ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. 13 ilçemizde sürdüreceğimiz temizlik programının ilkini Ula’da başlattık."

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, temizlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"13 ilçemizde başlatılan çevre temizlik çalışmaları kapsamında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederim. Bugün Ula Göletimizi temizliyoruz. Çok detaylı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Doğa kendini kirletmiyor; maalesef insanlar kirletiyor. Burada zaman geçirdikten sonra atıklarını bırakıp gidiyorlar. Özellikle cam atıkları yaz aylarında yangın riskine neden oluyor. Doğamız çok güzel, bu güzelliği el birliğiyle temiz tutalım. Buraya gelen vatandaşlarımızı çevre dostu olmaya davet ediyorum. Bugün bu çalışmayı STK’larımız, üniversite öğrencilerimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise çalışmaların amacını şu sözlerle özetledi:

"Muğla, doğal güzellikleriyle Türkiye’nin ve dünyanın en özel coğrafyalarından biri. Bu güzellikleri korumak, yalnızca belediyelerin değil, hepimizin ortak sorumluluğu. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde başlattığımız temizlik çalışmalarıyla hem çevresel farkındalığı artırmayı hem de gelecek kuşaklara daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent bırakmayı hedefliyoruz.

Bugün Ula Göleti’nde Ula Belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gençlerimizle birlikte güçlü bir dayanışma sergiliyoruz. Kentimizin her noktasında bu çalışmaları artırarak sürdüreceğiz. Muğla’yı temiz tutmak, yaşam alanlarımızı korumak ve doğamıza sahip çıkmak için tüm yurttaşlarımızı bu çabaya ortak olmaya davet ediyorum."

