Muğla'da 'Yeşil Vatan' Seferberliği: 11 Kasım'da 30 Noktada Fidan Dikimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Muğla ve Aydın'da 30 noktada on binlerce fidan dikecek; ana tören Köyceğiz'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:21
Muğla'da 'Yeşil Vatan' Seferberliği: 11 Kasım'da 30 Noktada Fidan Dikimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 'Yeşil Vatan' Seferberliğine Hazır

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde hazırlık çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Muğla ve Aydın illerinde, toplam 30 ayrı noktada fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Dikim Noktaları ve Türler

İl çapındaki etkinlikler 11 Kasım Salı günü saat 11.00'de başlayacak. 17'si Aydın, 13'ü Muğla olmak üzere 30 noktada düzenlenecek dikimlerde fıstıkçamı, kızılçam, servi türlerinin yanı sıra ceviz, badem, keçiboynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan on binlerce fidan toprakla buluşturulacak.

Ana Tören Köyceğiz'de

Muğla'daki ana tören Köyceğiz'de gerçekleştirilecek. 19 Eylül'de çıkan orman yangınında zarar gören alanda ilk fidanlar 11 Kasım'da dikilecek. Fidan dikim töreni 11 Kasım saat 11.00'de Sazak Köyü Kızlanarası mevkii'nde yapılacak.

Bölge Müdürü'nün Açıklaması

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür Köyceğiz'de yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi ve şu açıklamayı yaptı: Bu yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerimizi Yeşil Vatan Seferberliği mottosuyla gerçekleştiriyoruz. Yeşil Vatanımızın yeni fertleri olan fidanlarımızı 11 Kasım Salı günü burada toprakla buluşturacağız. Muğla’daki ana dikim etkinlik programımızı Köyceğiz’de gerçekleştiriyoruz. 19 Eylül’de burada büyük bir orman yangını ile karşı karşıya kaldık. Şiddetli rüzgârın etkisiyle büyük alanda etki olan orman yangından mücadele edildi. Ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle büyük felakete dönüşmeden yangınımıza kontrol altına alındı. Hemen ikinci haftasında bu gördüğümüz, arkamızda gördüğümüz sahada hemen yanık sahayı temizlik çalışmalarına geçildi. Sahamız boşaltıldı. Yangından hemen sonra iki hafta içerisinde başladığımız çalışmalar neticesinde sahamız fidan dikilecek hale getirildi. Köyceğiz’de yanan alanlarımızın tekrar ağaçlandırılması kapsamında ilk fidanlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırılma gününde toprak ile buluşturmuş olacağız. Tüm halkımızı Muğla Bölge Müdürlüğümüz sınırları içeresinde olan Muğla ve Aydın illerindeki fidan dikim tören alanlarında fidan dikmeye davet ediyorum

Herkes 11 Kasım Salı günü Yeşil Vatan Seferberliği'ne davetli.

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜNDE 30 AYRI NOKTADA FİDAN DİKİM...

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜNDE 30 AYRI NOKTADA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜNDE 30 AYRI NOKTADA FİDAN DİKİM...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı