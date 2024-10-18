Muğla'daki Orman Yangınları Devam Ediyor

Muğla'daki Orman Yangınlarına Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına yönelik müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangın, Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde sabaha karşı başlamış olup, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tehlikeli bir hal aldı.

Yangına Esnaf ve Ekipler Koordine Oluyor

Gece boyunca kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise hava ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmaları için 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli karadan destek verirken, 5 helikopter ve 1 uçak da havadan müdahalede bulunuyor.

Rüzgar Ekiplerin İşini Zorlaştırıyor

Bir diğer yangın bölgesi olan Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde de pandemi, dün akşam saatlerinde başlayan alevlerle mücadele sürüyor. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da aktif olarak destek veriyor. Ancak, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.