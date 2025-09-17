Muğla Dalaman Açıklarında Motor Yatta Yaralanan Kişi Tıbbi Tahliye Edildi

Sahil Güvenlik Müdahalesi

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bir motor yatta yaralanan kişi için ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgeye yönlendirilen ekipler olay yerine ulaşarak yaralıyı tahliye etti.

Tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı. Komutanlığın duyurusunda müdahalenin başarılı şekilde sonuçlandığı bildirildi.

