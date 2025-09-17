Muğla Dalaman Açıklarında Motor Yatta Yaralanan Kişi Tıbbi Tahliye Edildi

Muğla'nın Dalaman açıklarında motor yatta yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:02
Muğla Dalaman Açıklarında Motor Yatta Yaralanan Kişi Tıbbi Tahliye Edildi

Muğla Dalaman Açıklarında Motor Yatta Yaralanan Kişi Tıbbi Tahliye Edildi

Sahil Güvenlik Müdahalesi

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında bir motor yatta yaralanan kişi için ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bölgeye yönlendirilen ekipler olay yerine ulaşarak yaralıyı tahliye etti.

Tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı. Komutanlığın duyurusunda müdahalenin başarılı şekilde sonuçlandığı bildirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında motor yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince...

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında motor yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Aydın Germencik'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Tutuklama
3
Kurtulmuş: 'Üçüncü göz burasıdır' — Komisyon pozitif barışta kararlı
4
Muğla Dalaman Açıklarında Motor Yatta Yaralanan Kişi Tıbbi Tahliye Edildi
5
İmralı'da Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın Kabirleri Vefa Anıtı'na Dönüştürüldü
6
Bursa'da yorgun mermiyle yaralanan çocuğun soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı
7
Bolsonaro'ya Erken Evre Cilt Kanseri Teşhisi: Ev Hapsinde Tedaviye Başlandı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa