Muğla Fethiye'de Motosiklet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cahit Beğenç Bulvarı ile 982. Sokak kavşağında devrilen motosikletin sürücüsü Veli G. (36) hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:56
Kaza yerinde yapılan müdahaleler sonuç vermedi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, Veli G. (36) idaresindeki 48 AHL 728 plakalı motosiklet, Cahit Beğenç Bulvarı ile 982. Sokak kavşağında devrildi.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Veli G. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

