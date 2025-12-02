Muğla İtfaiyesi'nden Baca Yangını Uyarısı: Düzenli Bakım Hayati

Muğla İtfaiyesi'nden baca yangınlarına karşı uyarı

Kış aylarının başlamasıyla soba ve kalorifer kullanımının artması üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, vatandaşları baca bakımı konusunda uyardı. Kurum, düzenli kontrol ve temizliğin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Hasarlı bacalar büyük risk taşıyor

Eski yapıların bulunduğu bölgelerde çatlak, kırık veya gevşemiş bacaların ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, bacalarda hasar fark edilmesi hâlinde mutlaka uzman bir ustadan destek alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca kalitesiz kömür, ıslak odun veya yanıcı atıkların yakılması sonucu bacalarda yoğun kurum birikimi oluştuğu uyarısı yapıldı.

İtfaiye yetkilisi: Bacada sorun çıktığında 112 aranmalı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme Şube Müdürü Vekili Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin şunları söyledi: "Baca içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılmasıyla tutuşarak alev almakta ve baca yangınları meydana gelmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Baca yangınlarının binaya sirayet etmemesi için bacaların çatlak olmaması, dış etkenlerden korunmuş ve yeterli yangın dayanımına sahip olması gerekir. Bacanızda sorun çıktığında İtfaiye (112) aranmalı."

Başkan Aras: Basit ihmaller büyük felaketlere yol açabilir

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı değerlendirmede, "Her yıl ülkemizin farklı bölgelerinde ihmaller nedeniyle çıkan baca yangınları maalesef ciddi can ve mal kayıplarına yol açıyor. Özellikle kış aylarında artan soba ve kalorifer kullanımı, bacaların daha fazla yük altında kalmasına neden oluyor. Bu yüzden düzenli bakım, temizlenme ve kontrolün yapılması hayati önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, evlerinde ve iş yerlerinde en küçük bir belirtide vakit kaybetmeden uzman desteği almaları ve muhtemel bir acil durumda 112'yi aramalarıdır. Önlemler küçük, sonuçlar büyük olabilir" ifadelerini kullandı.

