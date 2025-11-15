Muğla Kavaklıdere'de Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor, çıkış nedeni inceleniyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 23:43
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olayın seyrine ilişkin bilgiler

Yangın, Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başlayan yangın için ihbar yapıldı.

İhbarın ardından bölgeye Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesi, alevlerin yayılmasını önledi ve yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

