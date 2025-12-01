Muğla Kültür Rotası Birinci Menteşe kitabı tanıtıldı

Muğla Kültür Rotası birinci Menteşe kitabı Ağa Bahçesi Konağı'nda tanıtıldı; Menteşe'nin tarih, sanat ve gastronomi duraklarını içeren rota 2019'dan beri süren bir projeyle hazırlandı.

Muğla’nın köklü tarihini, sanatını, kültürünü ve gastronomi zenginliklerini bir rota üzerinden anlatan Muğla Kültür Rotası birinci Menteşe kitabı, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ağa Bahçesi Konağı’nda düzenlenen toplantıyla basın mensuplarına sunuldu.

Kitabın içeriği ve hedefi

Muğla Kültür Rotası birinci Menteşe: Tarihin, Sanatın ve Lezzetin İzinde başlıklı eser, Karya uygarlığından başlayarak Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan Menteşe tarihini; kültür, sanat ve gastronomi duraklarını içeren özel bir rota aracılığıyla okuyucuya sunuyor. Bu ilk kitap, özellikle Menteşe’nin köklü mirasını ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Tanıtım toplantısı ve katılımcılar

Tanıtım toplantısına; Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Dengiz, Muğla Tanıtım Platformu Kurucu Üyesi Gürkan Tetik, İllüstratör ve Öğretmen Refik Baykara, Feronia Sanat Derneği Başkanı Özer Koç ve basın mensupları katıldı.

Projenin geçmişi ve destekçileri

Gürkan Tetik projeyle ilgili detaylı bilgi vererek çalışmanın 2019 yılında başladığını ve uzun soluklu bir süreç olduğunu vurguladı. Tetik, projenin hayata geçişinde kurumsal desteklerin önemine dikkat çekti ve projenin gelişimini şu sözlerle aktardı: Bu, 2019’da başlamış bir proje. İçerisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Valiliği, Ticaret Odası, TÜRSAB, İl Turizm Müdürlüğü gibi birçok kurumumuzla toplantılar yaptık. İlk desteği Düğün Yemekleri Festivali’nden önce Celal Cem Başkanımızdan aldık. Daha sonra Vali İdris Akbıyık’a gittik. Sağ olsun son derece bu tip projelere destek veren birisi. O da katkılarını sundu

Tetik ayrıca projenin destekçileri arasında TÜRSAB, Menteşe Belediyesi ve İl Turizm Müdürlüğünün bulunduğunu kaydetti. Ticaret Odası’nın da kitaptan satın alma kararı aldığı, ancak logo ekleme süresinin yetişmediği belirtildi.

Tanıtım toplantısında yapılan sunum ve katılımcı açıklamaları, projenin Menteşe’nin tarihsel ve kültürel mirasını görünür kılma hedefini ve kurumlar arası iş birliğinin önemini ortaya koydu.

