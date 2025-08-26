Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yakacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı havadan ve karadan müdahale ekipleri ile itfaiye personeli sevk edildi.

Ekiplerin etkin çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde şu anda yoğunlaşan çalışmalar soğutma yönünde devam ediyor.

