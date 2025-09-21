Muhaliflere Göre Filistin Devleti'nin Tanınması Netanyahu Hükümetinin Başarısızlığı

İsrailli muhalif liderler, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin diplomatik ve siyasi başarısızlığını ortaya koyduğunu öne sürdü.

Tepkiler ve Eleştiriler

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın tanıma kararını İsrail için siyasi bir felaket olarak nitelendirdi ve bu adımı yanlış buldu.

Lapid, "İşleyen bir İsrail hükümeti bunu önleyebilirdi." diyerek mevcut yönetimin yetersizliğine dikkat çekti ve ekledi: "Tarihimizin en büyük güvenlik felaketini başımıza getiren hükümet, şimdi de tarihimizin en ciddi siyasi krizini başımıza getiriyor."

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise tanımanın Başbakan Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in diplomatik başarısızlığı olduğunu belirtti. Golan kararın İsrail için yıkıcı olduğunu vurgulayarak, Netanyahu'nun siyasi pervasızlığının bu sonucu doğurduğunu ifade etti.

Golan ayrıca Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları durdurmayı reddederek işgal ve ilhak tercihinde bulunduğunu kaydetti.