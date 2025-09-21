Muhaliflere Göre Filistin Devleti'nin Tanınması Netanyahu Hükümetinin Başarısızlığı

İsrailli muhalif liderler, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanımasının Netanyahu hükümetinin diplomatik başarısızlığını gösterdiğini savundu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:22
Muhaliflere Göre Filistin Devleti'nin Tanınması Netanyahu Hükümetinin Başarısızlığı

Muhaliflere Göre Filistin Devleti'nin Tanınması Netanyahu Hükümetinin Başarısızlığı

İsrailli muhalif liderler, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin diplomatik ve siyasi başarısızlığını ortaya koyduğunu öne sürdü.

Tepkiler ve Eleştiriler

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın tanıma kararını İsrail için siyasi bir felaket olarak nitelendirdi ve bu adımı yanlış buldu.

Lapid, "İşleyen bir İsrail hükümeti bunu önleyebilirdi." diyerek mevcut yönetimin yetersizliğine dikkat çekti ve ekledi: "Tarihimizin en büyük güvenlik felaketini başımıza getiren hükümet, şimdi de tarihimizin en ciddi siyasi krizini başımıza getiriyor."

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ise tanımanın Başbakan Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in diplomatik başarısızlığı olduğunu belirtti. Golan kararın İsrail için yıkıcı olduğunu vurgulayarak, Netanyahu'nun siyasi pervasızlığının bu sonucu doğurduğunu ifade etti.

Golan ayrıca Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları durdurmayı reddederek işgal ve ilhak tercihinde bulunduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı
2
TRT'den 38. Ahilik Haftası'na Özel Ücretsiz Konser — Kırşehir 22 Eylül
3
Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Belgorod'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, Kırım ve Zaporijya'da Yaralılar
5
Şanlıurfa'da Haliliye'de Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı
6
Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
7
Rize'de Ayder Yaylası'na Alternatif Güzergah Çalışmaları Sürüyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü