Muharrem İnce'ye Sosyal Medya Kumpası Davasında Son Gelişmeler

Muharrem İnce'ye Yönelik Sosyal Medya Kumpası Davasında Duruşma Devam Ediyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekontlar ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüler nedeniyle açılan davada 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Duruşma

Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyadaki evrakı okuduktan sonra taraflar arasında uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen kanunun 7 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini, ancak henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadığını hatırlattı. Bu paketle birlikte "sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret edilmesi" suçuna yönelik ön ödeme mekanizması getirildiğini aktardı.

Sanık Avukatlarının Talepleri

Maksut Serim'in avukatı, yeni kanunun yürürlüğe girmediğini belirterek davanın mevcut durumu üzerinde bir karar verilmesini istedi. Diğer taraftan, Muharrem İnce'nin avukatları, sanıkların iddianamede belirtilen suçlar kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada Son Durum

Hakim, "sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret edilmesi suçu"na yönelik ön ödeme maddesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklemesi gerektiğine dair ara kararını açıkladı. Duruşma, bu inceleme sonrası 29 Ocak'a ertelendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.