Muhtarlar Yenipazar İlçe Emniyet Amiri Tamer Kurtul’u Ziyaret Etti

Bilecik muhtarları, 'Efsane Komiser' Tamer Kurtul'u Yenipazar İlçe Emniyet Amiri olarak tebrik etmek için makamında ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:28
Bilecik’te görev yapan muhtarlar, Yenipazar İlçe Emniyet Amiri Tamer Kurtul'u makamında ziyaret etti.

“Efsane Komiser” Yenipazar'da Göreve Başladı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde uzun yıllar görev yapan ve “Efsane Komiser” olarak anılan Tamer Kurtul, geçtiğimiz aylarda Yenipazar İlçe Emniyet Amiri olarak atanmıştı.

Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gücen ile muhtarlar Ömer Şen ve Fikri Balcı, tüm muhtarlar adına Tamer Kurtul'a yeni görevinde başarılar dilediler.

