Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş arayan binlerce kişi için müjdeli bir duyuru yaptı. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Eti Maden İşletmeleri, dört büyük işletmesi için toplam 469 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

İstihdamı canlandıracak bu dev alımda, en büyük kontenjanın Eskişehir'e ayrılması dikkat çekiyor. Başvurular 7 Temmuz'da İŞKUR üzerinden başlayacak. Alımlar, özellikle Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Alım Yapılacak Şehirler

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, alımlar Türkiye'nin bor madenciliği ve kimya sanayisinin kalbi konumundaki dört önemli merkezde gerçekleştirilecek. Eskişehir, istihdamın büyük bir kısmını üstlenirken, Balıkesir ve Kütahya'daki işletmeler de yüzlerce kişiye yeni iş kapıları aralayacak.

Kontenjan Dağılımı