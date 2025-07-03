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Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alacak. Başvurular 7 Temmuz'da İŞKUR üzerinden yapılabilecek.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:07
Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş arayan binlerce kişi için müjdeli bir duyuru yaptı. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Eti Maden İşletmeleri, dört büyük işletmesi için toplam 469 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

İstihdamı canlandıracak bu dev alımda, en büyük kontenjanın Eskişehir'e ayrılması dikkat çekiyor. Başvurular 7 Temmuz'da İŞKUR üzerinden başlayacak. Alımlar, özellikle Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Alım Yapılacak Şehirler

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, alımlar Türkiye'nin bor madenciliği ve kimya sanayisinin kalbi konumundaki dört önemli merkezde gerçekleştirilecek. Eskişehir, istihdamın büyük bir kısmını üstlenirken, Balıkesir ve Kütahya'daki işletmeler de yüzlerce kişiye yeni iş kapıları aralayacak.

Kontenjan Dağılımı

  • Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Eskişehir): 214 kişilik dev bir kontenjanla alımın merkezi. Bu alım, bölge ekonomisine adeta can suyu olacak.
  • Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (Balıkesir): 110 kişilik sürekli işçi kadrosu açıldı.
  • Emet Bor İşletme Müdürlüğü (Kütahya): 106 yeni personelle üretim gücünü artıracak.
  • Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Balıkesir): 39 sürekli işçi alımı yapılacak.

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