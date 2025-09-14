Münir Karaloğlu Erzurum İspir'de Heyelan Bölgesini İnceledi

İnceleme ve esnafla görüşme

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum'un İspir ilçesinde heyelan meydana gelen Yukarı Mahalle'de incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve beraberindekilerle birlikte bölgeyi gezdi. Ziyaret sırasında, 7 binada 70 daire ve 10 iş yerinin zarar gördüğü kaydedildi.

Bölgede bulunan iş yerlerini gezen Karaloğlu, esnafla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi ve yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Açıklama

Karaloğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Heyelan riski bulunan Yukarı Mahalle'de incelemelerde bulunduk. Bölgede yaşayan hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri değerlendirdik. Çarşı esnafımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik."

