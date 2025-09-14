Münir Karaloğlu Erzurum İspir'de Heyelan Bölgesini İnceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum İspir'de heyelan riski bulunan Yukarı Mahalle'de inceleme yaptı; 7 bina, 70 daire ve 10 iş yeri zarar gördü.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 12:40
Münir Karaloğlu Erzurum İspir'de Heyelan Bölgesini İnceledi

Münir Karaloğlu Erzurum İspir'de Heyelan Bölgesini İnceledi

İnceleme ve esnafla görüşme

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum'un İspir ilçesinde heyelan meydana gelen Yukarı Mahalle'de incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ve beraberindekilerle birlikte bölgeyi gezdi. Ziyaret sırasında, 7 binada 70 daire ve 10 iş yerinin zarar gördüğü kaydedildi.

Bölgede bulunan iş yerlerini gezen Karaloğlu, esnafla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi ve yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Açıklama

Karaloğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Heyelan riski bulunan Yukarı Mahalle'de incelemelerde bulunduk. Bölgede yaşayan hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri değerlendirdik. Çarşı esnafımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik."

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum'un İspir ilçesinde heyelan meydana gelen Yukarı...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum'un İspir ilçesinde heyelan meydana gelen Yukarı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Erzurum'un İspir ilçesinde heyelan meydana gelen Yukarı...

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşım Zammı Komisyona Sevk Edildi
2
Ankara Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
3
Demircan: Küresel Sumud Filosuna Katılım Komitenin Kararı
4
Van Çaldıran'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 5 Yaralı
5
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Sert Uyarı: 'Suskunluğumuz Korkaklık Değil'
6
Kayseri'de Misafirini Bıçaklayan Ev Sahibi Gözaltında
7
Elazığ'da otoparka pompalı tüfekle ateş: 1 kişi yaralandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye