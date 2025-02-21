Muradiye Şelalesi Beyaza Büründü: Kartpostallık Manzaralar

Muradiye Şelalesi Kış Büyüsünde

Van'da etkili olan yağışların ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi, kar ile kaplanarak adeta beyaz bir örtüye büründü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan bu doğa harikası, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Kar Yağışı ile Gelen Doğa Güzelliği

Yağışlar ile birlikte debisi artan şelalenin çevresindeki mesire alanı, etkili olan kar yağışı sayesinde muhteşem manzaralar sunuyor. Dron ile çekilen görüntüler, bu doğal güzelliğin ne denli etkileyici olduğunu gözler önüne seriyor.

Van'da etkili olan kar yağışının ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

Van'da etkili olan kar yağışının ardından Muradiye Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.