Muradiye'ye 13 Milyon Dolarlık İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nin atık su sorununa kalıcı çözüm getirecek proje için ilk adımı attı. Dünya Bankası kredisiyle hayata geçirilecek 13 Milyon Dolar tutarındaki ileri biyolojik atık su arıtma tesisi için protokol imzalandı.

Protokol Töreni

Protokole Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve yüklenici firma temsilcisi imza attı. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Bircan Kaynak, Doç. Dr. Özgür Avşar, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir ve yüklenici firma temsilcileri katıldı. Proje, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Tesisin Özellikleri ve Hedefleri

Tesis, yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet verebilecek kapasitede planlandı. Modern teknolojisiyle bölgedeki atık sular çevreye duyarlı şekilde arıtılacak; proje, Muradiye ve çevre mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını güvence altına alacak. Ayrıca tesisin Gediz Havzası’nın korunması açısından da büyük önemi bulunuyor.

Önceliği çevresel sürdürülebilirlik olan tesisin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanarak hizmete başlaması hedefleniyor.

Başkan Dutlulu'nun Açıklaması

İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Muradiye’nin sorunlarını tek tek çözüyoruz" dedi. Dutlulu, daha sonra yaptığı açıklamada da "Muradiye’nin sorunlarını adım adım çözmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı ve Muradiye Mahallesi’nin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan ihalenin geçen haftalarda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Başkan Dutlulu, sözleşmenin imzalandığını, inşaatın kısa sürede başlayacağını ve projenin Muradiye’nin altyapı ve arıtma tesisi sorunlarına A’dan Z’ye çözüm getireceğini belirterek, "Şimdiden Muradiye ve Manisa’mıza hayırlı olsun" dedi.

