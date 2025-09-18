Murat Bakan: Polis Özel Harekat yemek ihalesinde usulsüzlük iddiası

CHP'li Murat Bakan, Polis Özel Harekat'ın yemek hizmeti alımı ihalesinde usulsüzlük ve baskı yapıldığını iddia ederek TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerine yönelik yemek hizmeti alımı ihalesinde usulsüzlük

Meclis'te basın toplantısı

Bakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başkanlığın yemek hizmeti alımı ihalesinin belirli bir yemek firmasına verilmesine yönelik baskı yapıldığını iddia etti.

Soruşturma ve eleştiriler

İçişleri Bakanlığınca konuyla ilgili soruşturma açıldığını belirten Murat Bakan, soruşturma kapsamında görevlendirilen polis müfettişini eleştirdi.

TBMM'ye yazılı soru önergesi

Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sunduğunu açıkladı.

