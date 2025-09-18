Murat Bakan: Polis Özel Harekat yemek ihalesinde usulsüzlük iddiası
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerine yönelik yemek hizmeti alımı ihalesinde usulsüzlük
Meclis'te basın toplantısı
Bakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başkanlığın yemek hizmeti alımı ihalesinin belirli bir yemek firmasına verilmesine yönelik baskı yapıldığını iddia etti.
Soruşturma ve eleştiriler
İçişleri Bakanlığınca konuyla ilgili soruşturma açıldığını belirten Murat Bakan, soruşturma kapsamında görevlendirilen polis müfettişini eleştirdi.
TBMM'ye yazılı soru önergesi
Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sunduğunu açıkladı.