Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı

Murat Dağı Gençlik Kampı’ndaki 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliğine Kütahya Valisi Musa Işın katıldı; Kur’an tilaveti, şiir, oyun ve sıra gecesi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:03
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı

Murat Dağı Gençlik Kampı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Gençlik Kampında düzenlenen 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği, Kütahya Valisi Musa Işının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, gençlerin yoğun ilgisi ve coşkusu ile dikkat çekti.

Program akışı

Etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Ardından şiir akşamı, çeşitli sahne performansları ve "Haftanın Günleri" adlı oyunun sergilenmesiyle program devam etti. Gece, saz ekibi eşliğinde düzenlenen sıra gecesiyle sona erdi.

Kampın gençlere katkısı

Organizatörler ve katılımcılar, kamp ortamının gençlere sorumluluk bilinci, dayanışma ve kişisel gelişim alanlarında önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Gençlerin bir arada çalışması ve etkinliklere aktif katılımı öne çıkan unsurlar oldu.

Vali Musa Işın’ın konuşması

Vali Musa Işın programda gençlere seslenerek insanın varoluş amacına değindi ve gençlerin hangi mesleği seçerse seçsin milletine, memleketine ve İslam’a hizmet sorumluluğu taşıması gerektiğini belirtti. Işın, gençlere şu öğüdü verdi: "Bir elinizde teknoloji, bir elinizde Kur’an olsun; bu iki kanat geleceğin güçlü gençlerini oluşturur".

Vali Işın ayrıca namazın önemine dikkat çekti ve internet bağımlılığı konusunda uyarılarda bulundu. Konuşmasının sonunda gençlerin ailelerine teşekkür eden Işın, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz, Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Gece, gençlerin coşkusu ve müzik eşliğinde yapılan etkinliklerle sona erdi.

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN: "BİR ELİNİZDE TEKNOLOJİ, BİR ELİNİZDE KUR'AN OLSUN"

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN: "BİR ELİNİZDE TEKNOLOJİ, BİR ELİNİZDE KUR'AN OLSUN"

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN: "BİR ELİNİZDE TEKNOLOJİ, BİR ELİNİZDE KUR'AN OLSUN"

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?