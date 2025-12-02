Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı

Murat Dağı Gençlik Kampı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Gençlik Kampında düzenlenen 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği, Kütahya Valisi Musa Işının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, gençlerin yoğun ilgisi ve coşkusu ile dikkat çekti.

Program akışı

Etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Ardından şiir akşamı, çeşitli sahne performansları ve "Haftanın Günleri" adlı oyunun sergilenmesiyle program devam etti. Gece, saz ekibi eşliğinde düzenlenen sıra gecesiyle sona erdi.

Kampın gençlere katkısı

Organizatörler ve katılımcılar, kamp ortamının gençlere sorumluluk bilinci, dayanışma ve kişisel gelişim alanlarında önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Gençlerin bir arada çalışması ve etkinliklere aktif katılımı öne çıkan unsurlar oldu.

Vali Musa Işın’ın konuşması

Vali Musa Işın programda gençlere seslenerek insanın varoluş amacına değindi ve gençlerin hangi mesleği seçerse seçsin milletine, memleketine ve İslam’a hizmet sorumluluğu taşıması gerektiğini belirtti. Işın, gençlere şu öğüdü verdi: "Bir elinizde teknoloji, bir elinizde Kur’an olsun; bu iki kanat geleceğin güçlü gençlerini oluşturur".

Vali Işın ayrıca namazın önemine dikkat çekti ve internet bağımlılığı konusunda uyarılarda bulundu. Konuşmasının sonunda gençlerin ailelerine teşekkür eden Işın, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz, Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

Gece, gençlerin coşkusu ve müzik eşliğinde yapılan etkinliklerle sona erdi.

KÜTAHYA VALİSİ MUSA IŞIN: "BİR ELİNİZDE TEKNOLOJİ, BİR ELİNİZDE KUR'AN OLSUN"