Murat Ercan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Kreş Ziyareti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye kreşlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Ercan, onlara çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun

Başkan Ercan, ziyaret sırasında öğretmenlere çiçek takdim ederek öğretmenler gününü kutladı ve şunları ifade etti: "Öğretmenlerimizin gününü kutlamak için 8 kreşimizi de ziyaret ettik. Kreşlerimizde çocuklarımızı sevgiyle, emekle, fedakarlıkla büyüten öğretmenlerimizin değeri büyük. İyi ki varsınız. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Sincan Belediyesi, kısa sürede hizmete giren 8 kreşi ile hem çocukların güvenli ve kaliteli bir eğitim ortamında gelişimini destekliyor hem de çalışan annelere katkı sağlamayı sürdürüyor. 36-60 ay arasındaki çocuklara ev sıcaklığında eğitim imkanı sunuluyor. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp, etkinlikler yaparak keyifli zaman geçiren çocuklar geleceğe emin adımlarla yürüyor.

