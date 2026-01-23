Muratpaşa'da Uğur Mumcu Anısına Panel — Ümit Uysal Konuşacak

Muratpaşa'da düzenlenen Karanlığa inat aydınlığa adanmış yaşamların izinde paneline Başkan Ümit Uysal konuşmacı olarak katılacak. 24 Ocak 15.00'te.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:58
Muratpaşa'da Uğur Mumcu Anısına Panel — Ümit Uysal Konuşacak

Muratpaşa'da Uğur Mumcu anısına panel

Etkinlik bilgileri ve konuşmacılar

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi, 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümlerini anmak amacıyla düzenlenen 24 -31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında anlamlı bir panele ev sahipliği yapacak.

Panel, Alevi Kültür Derneği Antalya Şubesi tarafından organize ediliyor ve Karanlığa inat aydınlığa adanmış yaşamların izinde başlığını taşıyor. Etkinlik, 24 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.

Programa katılacak konuşmacılar arasında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da yer aldığı açıklandı.

