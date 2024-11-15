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Muş Altın Lale Ödülleri Sahiplerini Buldu

Muş Altın Lale Ödülleri, Anadolu Ajansı ve TRT'ye Medya Ödülü vererek sahiplerini buldu. Tören Muş Alparslan Üniversitesi'nde düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 01:33
Muş Altın Lale Ödülleri Sahiplerini Buldu

Muş Altın Lale Ödülleri'nde Coşkulu Törende Ödüller Sahiplerini Buldu

Muş Tanıtım Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Muş Altın Lale Ödülleri", başta tarih, edebiyat, spor, sanat, medya, emek ve vefa olmak üzere çeşitli dallarda belirlenen kişi ve kurumlara verildi. Tören Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Çakır: Muş, Misafirperver Bir Şehir

Törenin açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Sultan Alparslan'ın 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığını vurguladı. Çakır, Muş'un her zaman devletle ve milletle barışık bir şehir olduğunu belirterek, "Turizm, artık günümüzde sadece deniz ve kum değil. Turizm, doğa, güçlü gastronomi ve kültür demektir. Muş, bu anlamda turizmde geleceği sabırla bekliyor." dedi.

Rektör Alican: Etkinliklere Devam Edeceğiz

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise üniversitenin törene ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Etkinliklerin kent tanıtımına katkı sağladığını vurgulayan Alican, "Bu sahnede yıl içinde birçok etkinlik düzenledik. Hem tiyatro hem de diğer sanat faaliyetleri ile kentimize değer katmayı hedefliyoruz." dedi.

Başkan Arık: Lale Umudun Sembolüdür

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu tarihinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, "Anadolu'nun kapısı olan bu topraklarda her bahar açan laleler, yarına olan inancımızı artırıyor. Ödül sahiplerini gönülden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Medya Ödülü Anadolu Ajansı ve TRT'ye

Platform Başkanı Fırat Aykan, geleneksel hale gelen ödül töreninin önümüzdeki yıllarda lalelerin açtığı mayıs ayında yapılacağı müjdesini verirken, programa destek verenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından ödüller, ilgili dallarda sahiplerine takdim edildi. Özellikle Anadolu Ajansı ve TRT'ye, Gazze'ye yönelik saldırıları duyurdukları için Medya Ödülü verildi. Ödül, Anadolu Ajansı'nın Van Bölge Müdürü Cemal Aşan’a takdim edildi.

Törene katılanlar arasında Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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