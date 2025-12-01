Muş Hasköy'de Meşeler Kışta Yeniden Yaprak Açtı

Muş Hasköy'de meşeler kışta yeniden yeşerdi

Muş’un Hasköy ilçesi kırsalında meşe ağaçlarının kış mevsiminde yeniden yaprak açması, bölge halkının dikkatini çekti. Normalde ilkbaharda filizlenen meşelerin kasım ayı sonunda tekrar yaprak vermesi yörede şaşkınlık yarattı.

Yöre halkının tepkisi ve değerlendirmeleri

Köylerde yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyleyen yöre sakinleri, olayı hayretle karşıladı. Birçok kişi bu beklenmedik yeşermeyi kışın sert geçeceğine dair bir işaret olarak yorumladı.

Bölge sakinlerinden İrfan Gönenç, iklim değişikliklerinin bu tür sıra dışı görüntülere neden olabileceğini belirterek şunları söyledi: "Bu sene meşe ağaçları ikinci kez yaprak açtı. Bunun üzerine büyüklerimize sorduk. Meşe ağacının ikinci defa yaprak açmasının, kışın çetin geçeceğine işaret ettiğini söylediler. Biz de buna göre hazırlığımızı yapıyoruz."

Göçmen kuşlar, tarım ve hayvancılıkla geçinen köy halkı, dedelerinin aktardığına göre bu durumun "10-15 yılda bir görüldüğünü" ve böyle dönemlerde kışın gerçekten ağır geçtiğini anlattıklarını ifade etti. Halk, olası zorlu kış şartlarına karşı yazdan beri hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Yetkililer veya uzman açıklamaları metinde yer almamakla birlikte, yörede gözlemlenen bu olağan dışı doğa olayının iklimsel değişimlerle bağlantılı olabileceği yönünde yerel değerlendirmeler öne çıkıyor.

