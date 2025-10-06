Muş Şenyayla'da Geri Dönüşle Tarım Canlanıyor

Muş'un Şenyayla bölgesine dönenler, İl Özel İdaresi'nin altyapı yatırımlarıyla sebze ve meyve üretiyor; ürünlerin bir kısmı Muş-Kulp kara yolu kenarında satılıyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:59
İl Özel İdaresi yatırımlarıyla Şenyayla'da üretim ve yaşam yeniden canlanıyor

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesine geri dönen yöre sakinleri, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ekonomiye katkı sunuyor. İl Özel İdaresi tarafından altyapı ve yeni yolların yapıldığı bölgeye yerleşenler, üretimi artırmak için çalışıyor.

Kozma Dağı eteğindeki Yamaç köyü sakinleri, bahçelerinden salatalık, domates, biber, çilek, karpuz ve kavun gibi ürünler almaya başladı. Üretimin bir kısmı ailelerin ihtiyacına ayrılırken, bir kısmı da Muş-Kulp kara yolu kenarında satışa sunuluyor.

Köy sakinlerinden Suat Ertuğrul, AA muhabirine, bir dönümlük arazisinde üretim yaptığını söyledi.

"Burada her çeşit sebzeyi yetiştiriyoruz. Hizmetlerin bu bölgeye getirilmesiyle ekonomiye katkısı daha fazla olacak. Amacımız gelecek nesillerin geçmişini, kültürünü, toprağını, dedesinin, babasının büyüdüğü yerleri bilmesidir."

Heybet Şahin ise 1991'de köyden göç etmek zorunda kaldıklarını ve 6 yıl önce tekrar topraklarına döndüklerini dile getirdi. Yaz boyunca köyde üretim yaptığını anlatan Şahin, yaşam ve geçim mücadelesini tarımla sürdürdüğünü belirtti.

"Burada sebze ve meyve ekip satıyorum. Yazın geçimimi bununla sağlamaya çalışıyorum. 1991 yılında çıkan bazı olaylar nedeniyle Diyarbakır, Mersin ve Adana gibi büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldık. Yıllar sonra tekrar buraya geldik. Tarlamda karpuz, kavun, domates, biber ve tütün ekimi yapıyorum."

