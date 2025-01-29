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Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönmesi için aileler, DEM Parti binası önünde eylemlerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:11
Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Muş'ta Devam Eden Evlat Nöbeti

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri evlat nöbetlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü düzenlenen eylemlerde aileler, çocuklarına kavuşma umudunu yitirmenin ötesinde, terör örgütü PKK'ya veDEM Parti'ye karşı güçlü bir ses yükseltiyor.

Eylemde Vurgulanan Duygular

Aileler, evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, “Anneler direniyor”, “Evlat nöbetindeyiz” ve “Artık yeter yakamızdan düşün” yazılı pankartlar ile tepkilerini dile getiriyor. Bu duygusal anlarda, baba Alaattin Koçhan, oğlu Ersin için katıldığı eylemde şunları söyledi: “Oğlum gel artık dayanamıyorum. Sana ihtiyacım var. Oğlum bu soğukta dağlarda, taşların dibinde yatmayı hak etmiyor. Oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Bizim de tahammülümüz ve gücümüz kalmadı. Seni çok özledik.”

Diğer bir katılımcı Şahinaz Özcan ise oğlu Atilla'nın 8 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek, “Oğlumdan şu ana kadar hiç haber alamadım. Terör örgütü PKK, çocuklarımızı getirsin, bize versin. Oğlum, gel devlete teslim ol.” şeklinde konuştu.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası...

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

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