Muş'ta Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerine Devam Ediyor

Muş'ta Ailelerin Umut Dolu Eylemi

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor. Her hafta çarşamba günü düzenlenen bu eylemler, ailelerin gözyaşları ve umut dolu mesajları ile dolup taşıyor.

Eyleme katılan Halit Altun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllardır evlat hasreti çektiklerini belirtti. Altun, terörsüz bir Türkiye için umutlu olduklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz. Evlatlarımız yaşıyor ve sesimizi duyuyorlarsa çıkıp gelsinler artık. Oğlum, artık orada kalmayın. Her şey Allah'ın izniyle iyi olacak. Siz de yuvanıza dönün. Orası bize göre değil.” dedi.

Anne Şahinaz Özcan ise derin bir özlemle, “Yıllardır evladımdan haber alamadım. Ne durumda olduğunu bilmiyorum. Türk, Kürt hepsi kardeştir. Bizim birbirimizden ayrımız yok. Atilla, seni bekliyoruz. Gelin, teslim olun.” diyerek duygularını dile getirdi.

Aileler, çocuklarının geri dönmesi için her çarşamba bir araya gelerek, seslerini ve çağrılarını duyurmaya devam ediyor. Bu eylemler, sadece ailelerin değil, toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekiyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.