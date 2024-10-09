Muş'ta Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muşlu Ailelerin Mücadelesi

Muş ilinde çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde düzenledikleri eylemleri sürdürüyorlar. Her hafta çarşamba günü toplanan aileler, umutla evlatlarına kavuşmak için bu eylemi gerçekleştiriyor.

Ailelerin Duygusal Çağrısı

Bu haftaki eylemde bir araya gelen aileler, çocuklarını terör odaklarına karşı korumak adına ''evlat nöbetindeyiz'' ve ''Artık yeter! Yakamızdan düşün'' yazılı pankartlar açarak, terör örgütüne karşı tepkilerini gösterdi.

Anne Ayten Koçhan'ın Açıklamaları

Anne Ayten Koçhan, 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirterek, ''Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Baban senin derdinden hasta oldu. Gel, devletimize sığın. Bizim bir bayrağımız var. Yeter artık anne ve babaların ağlaması'' dedi. Koçhan, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Şahinaz Özcan'ın Beklentisi

Şahinaz Özcan ise 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını ifade ederek, ''DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. 8 yıldır oğlumu bekliyorum'' şeklinde konuştu.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.