Muş'ta Apartman Dairesinde Kendine Zarar Teşebbüsü: Ekipler Kapıyı Kırıp Müdahale Etti

Muş'ta apartman dairesinde korku dolu anlar

Muş'ta bir apartman dairesinde yaşayan şahıstan uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın detayları

Daire kapısının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Evde bulunan şahsın kendine zarar vermeye teşebbüs ettiği belirlendi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle şahıs kurtarıldı ve olay yerinde ilk yardım yapıldı.

Sedye ile ambulansa alınan şahıs, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Süreç hakkında soruşturma devam ediyor.

