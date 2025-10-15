Muş'ta Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti Önünde Eylemlerini Sürdürüyor

Muş'ta çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini her hafta çarşamba sürdürüyor; teslim çağrıları artarak devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:49
Ailelerin talebi net: Evlatlar teslim olsun

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. Aileler, Her hafta çarşamba günü bir araya gelerek çocuklarının teslim alınmasını talep ediyor.

Eyleme katılan anne ve babalar, üzerinde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Aileler, taşıdıkları fotoğraflarla çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına eylemi sürdürmede kararlı olduklarını belirtti. Yıldız, "Osman'ın annesiyim. Her şey çok güzel olmuş. Yolunuzu da açmışlar, gelin teslim olun. Sizi bekliyoruz. Her yerde oğlumun yolunu gözlüyorum. Yeter artık. Bir çok kişi gelip teslim oldu, sen de dön." dedi.

Halit Altun ise oğlu için eyleme katıldığını ifade ederek, "12 yıl önce çocuğum okul okurken terör örgütü PKK tarafından götürüldü. Bütün dünya sesimizi duydu maalesef onlar duymazdan geliyor. Çocuklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok." şeklinde konuştu.

Ailelerin eylemi, çocuklarına kavuşana dek her hafta düzenli olarak sürdürülüyor ve kamuoyuna seslenişlerini tekrarlıyor.

