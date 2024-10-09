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Muş'ta Gençlik Merkezleri Vurgusu: Eminoğlu'nun Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Muş'ta gençlik merkezlerini ziyaret ederek gençlerin gelişimlerini destekleyeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:22
Muş'ta Gençlik Merkezleri Vurgusu: Eminoğlu'nun Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun Muş Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Muş'taki gençlik merkezleri ve ofislerini ziyaret ederek, gençlerin spor, kültür ve teknoloji alanlarında gelişimlerini destekleyeceklerini açıkladı.

Gençlik Merkezleri Aktif Çalışmalarla Dolu

Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ndeki kursları inceleyerek, gönüllü gençlerle ve gençlik liderleriyle bir araya geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'den bilgi aldı. Yapılan ziyaret sonrasında, gençlik merkezlerindeki atölyelerin oldukça aktif olduğunu ifade etti.

Eminoğlu, birçok branşta sunulan atölyelerde gençlerin hem eğlenip hem de meslek öğrendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Muş'ta 10 gençlik merkezi ve genç ofisimiz mevcut. Amacımız Muş ve Türkiye'deki gençlerimizin bu mekanlarda spor, kültür ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerini sağlamak. Türkiye genelinde 513 gençlik merkezimiz ile 100'ün üzerindeki gençlik merkezinde 108 deneyap atölyesi bulunmaktadır. Geçen hafta düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarında gençlerimiz büyük başarılar elde etti."

Gençlerin Geleceği İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Eminoğlu, gençlik merkezlerinin gençler için ev ve okul dışında üçüncü bir adres olduğunu belirterek, "Gençler burada kendilerini geleceğe hazırlıyorlar. Yakın zamanda Malazgirt'te yeni bir gençlik kampı açılacak. Türkiye genelinde 50'ye yakın kamp alanımız mevcut. Gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Son olarak, Cumhurbaşkanı'nın 2023 vizyonu çerçevesinde gençlerin ve sporun öncelikli hale geldiğini belirten Eminoğlu, Bakan Osman Aşkın Bak ile birlikte bu hedef doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

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