Muş’ta JASAT Operasyonu: Aranan Hükümlü Ö.A. Yakalandı

Muş’ta aranan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Muş merkezde saklanan bir hükümlüyü tespit etti.

Afyonkarahisar Taşra İlamat Masası tarafından "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.A. isimli hükümlünün saklandığı adreste yakalandığı bildirildi.

Operasyon ve adli süreç

Düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen hükümlü, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak işlemlere başlandı.

