Muş’ta Kadınlar 260 Kalemlikle Köy Çocuklarını Sevindiriyor

Muş Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri atık kumaşları değerlendirip 260 kalemlik hazırladı, köy okullarındaki öğrencilere küçük sürprizlerle ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:01
Muş Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerle hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kursiyerler aynı zamanda yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek oluyor.

Sosyal sorumluluk ve geri dönüşüm odaklı üretim

El Sanatları Teknolojisi Kursu kapsamında eğitim alan kadınlar, kursta kullanılan kumaşların artan parçalarını değerlendirerek kalemlik üretiyor. Hazırlanan kalemlikler, gönüllü sosyal sorumluluk çalışması kapsamında köy okullarındaki öğrencilere hediye ediliyor; içine küçük sürprizler de konuyor.

Muş Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Teknolojisi Kursu Öğretmeni Necla Özdemir proje hakkında şunları aktardı: "Hazır gereçlerle yapılan nakış eğitimleri veriliyor. Kursta kullanılan hazır malzemelerin yanı sıra, atık kumaşları da değerlendiriyoruz. Bu kumaşlardan minder, yastık, seccade gibi ürünler üretiyor, artan parçaların ise çöpe gitmemesi için geri dönüşüme kazandırılmasına önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kalan kumaşları kullanarak köy çocukları için kalemlikler hazırladık Kalemliklerin içine küçük hediyeler de yerleştirdik. Kursumuzun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi ve küçük bir çikolata ekleyerek hazırladığı bu sürprizlerle çocukları sevindirmeyi amaçladık. Yaklaşık 260 kalemlik hazırladık ve köy okullarına gönderiyoruz. Öğretmenler aracılığıyla kalemlikler çocuklara ulaştırılarak yüzlerinde mutluluk oluşturuluyor. Kursiyerlerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar ve yeni çevreler ediniyor. Farklı kültürel etkinliklere katılıyor, üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bu proje sayesinde hem geri dönüşüme katkı sağladılar hem de kalemlik hazırlayarak farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza atmış oldular"

Kursiyer deneyimi ve ekonomik katkı

Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için kursa katıldığını söyleyen kursiyer Nuray Polat ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Ben 30 yıl görev yaptım. Emekli olduktan sonra evdeki boş zamanlarımı değerlendirmek için buraya geldim. Öğrenmek için başladığım bu kursta, öğretmenimizin desteği sayesinde kendimi daha donanımlı hâle getirdim. Şimdi köy okullarına cüzdan yapıyoruz ve bu sayede aile bütçesine de katkıda bulunuyorum. İlerleyen zamanlarda girişimci olabileceğimi düşünüyorum ve bunun için gerekli belgeleri almayı planlıyorum"

Proje, hem geri dönüşüm bilincini artırıyor hem de kadınların üretime katılımını teşvik ederek yerel ekonomiye katkı sunuyor. Hazırlanan kalemlikler, küçük hediyelerle birlikte köy okullarına ulaştırılarak çocukların yüzlerinde mutluluk yaratıyor.

