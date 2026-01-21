Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri

Ümraniye Belediyesi, yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar için spor, kültür-sanat ve bilim alanlarını kapsayan kapsamlı programlar hazırladı. İlçedeki farklı merkezlerde düzenlenen etkinliklerle çocuklar tatil boyunca hem eğlenecek hem de yeni deneyimler kazanacak.

Spor Etkinlikleri — "Teneffüs, Derse Mola Enerjiyi Depola"

Hayata geçirilen "Teneffüs, Derse Mola Enerjiyi Depola" etkinliği tatilin enerjisini spora dönüştürüyor. Program kapsamında oyun ve hareket içeren aktivitelerle minik katılımcıların fiziksel gelişimine katkı sağlanırken keyifli bir tatil deneyimi sunulacak. Etkinlikler 19-22 Ocak tarihlerinde Dudullu İHL Spor Salonu’nda, 26-29 Ocak tarihlerinde ise Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Programda Survivor parkuru, halka atma, top çevirme, kapak bulma, taş-kâğıt-makas, labirent, reaksiyon oyunu, fasulye torbası atma, tabak atma ve masa tenisi topu taşıma olmak üzere 10 farklı etkinlik yer alıyor. Etkinlik 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik olup tamamen ücretsizdir.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

19-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek kültür ve sanat programı, 5-12 yaş arası çocukları film gösterimleri ve tiyatro oyunları gibi etkinliklerle buluşturacak. Etkinlikler Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Bilim ve Atölye Çalışmaları

Yarıyıl tatilinin üçüncü ayağını ise bilim ve atölye çalışmaları oluşturuyor. Ümraniye Belediyesi Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile ailelerinin birlikte katılabileceği atölyelere ev sahipliği yapacak. Tasarım, doğa bilimleri ve teknoloji alanlarında hazırlanan atölyeler, aile içi nitelikli zamanı desteklerken çocuklara farklı üretim deneyimleri sunacak. Program kapsamında Tasarım Atölyesinde bez çanta boyama ve keçe iğneleme, Doğa Bilimleri Atölyesinde kokulu ve renkli sabun üretimi, Robotik Kodlama-Yapay Zekâ Atölyesinde ise sensör kullanımı ve kodlama uygulamaları gerçekleştirilecek. Kontenjanla sınırlı programlara, kayıt yaptıran öğrenciler katılabilecek.

Başkanın Mesajı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Ara tatil döneminde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürel açıdan gelişmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her zaman en iyisini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Ümraniye Belediyesi, tatil sürecinde çocukları spor, kültür, sanat ve bilimle buluşturacak bu özel programlarla tüm minik ilçe sakinlerini etkinliklere davet ediyor.

