Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri

Ümraniye Belediyesi, 19-30 Ocak arasında 6-12 ve 5-12 yaş çocuklara yönelik ücretsiz spor, kültür-sanat ve bilim programları düzenliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:24
Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri

Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri

Ümraniye Belediyesi, yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklar için spor, kültür-sanat ve bilim alanlarını kapsayan kapsamlı programlar hazırladı. İlçedeki farklı merkezlerde düzenlenen etkinliklerle çocuklar tatil boyunca hem eğlenecek hem de yeni deneyimler kazanacak.

Spor Etkinlikleri — "Teneffüs, Derse Mola Enerjiyi Depola"

Hayata geçirilen "Teneffüs, Derse Mola Enerjiyi Depola" etkinliği tatilin enerjisini spora dönüştürüyor. Program kapsamında oyun ve hareket içeren aktivitelerle minik katılımcıların fiziksel gelişimine katkı sağlanırken keyifli bir tatil deneyimi sunulacak. Etkinlikler 19-22 Ocak tarihlerinde Dudullu İHL Spor Salonu’nda, 26-29 Ocak tarihlerinde ise Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Programda Survivor parkuru, halka atma, top çevirme, kapak bulma, taş-kâğıt-makas, labirent, reaksiyon oyunu, fasulye torbası atma, tabak atma ve masa tenisi topu taşıma olmak üzere 10 farklı etkinlik yer alıyor. Etkinlik 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik olup tamamen ücretsizdir.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

19-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek kültür ve sanat programı, 5-12 yaş arası çocukları film gösterimleri ve tiyatro oyunları gibi etkinliklerle buluşturacak. Etkinlikler Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek. Tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Bilim ve Atölye Çalışmaları

Yarıyıl tatilinin üçüncü ayağını ise bilim ve atölye çalışmaları oluşturuyor. Ümraniye Belediyesi Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile ailelerinin birlikte katılabileceği atölyelere ev sahipliği yapacak. Tasarım, doğa bilimleri ve teknoloji alanlarında hazırlanan atölyeler, aile içi nitelikli zamanı desteklerken çocuklara farklı üretim deneyimleri sunacak. Program kapsamında Tasarım Atölyesinde bez çanta boyama ve keçe iğneleme, Doğa Bilimleri Atölyesinde kokulu ve renkli sabun üretimi, Robotik Kodlama-Yapay Zekâ Atölyesinde ise sensör kullanımı ve kodlama uygulamaları gerçekleştirilecek. Kontenjanla sınırlı programlara, kayıt yaptıran öğrenciler katılabilecek.

Başkanın Mesajı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Ara tatil döneminde çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de kültürel açıdan gelişmesini istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her zaman en iyisini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Ümraniye Belediyesi, tatil sürecinde çocukları spor, kültür, sanat ve bilimle buluşturacak bu özel programlarla tüm minik ilçe sakinlerini etkinliklere davet ediyor.

PROGRAM KAPSAMINDA HEM OYUN HEM HAREKET İÇEREN ETKİNLİKLER SAYESİNDE MİNİK KATILIMCILAR FİZİKSEL...

PROGRAM KAPSAMINDA HEM OYUN HEM HAREKET İÇEREN ETKİNLİKLER SAYESİNDE MİNİK KATILIMCILAR FİZİKSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLARKEN EĞLENCELİ BİR TATİL DENEYİMİ YAŞIYOR.

PROGRAM KAPSAMINDA HEM OYUN HEM HAREKET İÇEREN ETKİNLİKLER SAYESİNDE MİNİK KATILIMCILAR FİZİKSEL...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nemrut Dağı'nda Hasta Kurtarma Operasyonu: 40 Yaşındaki Cihan Kan Hastaneye Kaldırıldı
2
Mahmut Şahin'den 'Tek Ruhsat' Önerisi: Müteahhit Mağduriyetlerine Son
3
Ümraniye'de Yarıyıl Tatili: Spor, Kültür ve Bilim Etkinlikleri
4
Kars'ta Mehmetçik Paletli Kar Aracıyla Mahsur Kalan Yaşlı Hastaya Ulaştı
5
Ali Yerlikaya, Güngören'de Öldürülen Atlas Çağlayan'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde
6
İzmir'de Rahim Ağzı Kanseri İçin Pedal Çevrildi
7
Marmaris'te Fırtına Etkisini Sürdürüyor — Meteoroloji Uyardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları