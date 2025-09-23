Muş'ta Okul Sporları Toplantısı: Vali Çakır'dan Eğitim ve Spor Vurgusu

Muş'ta Okul Sporları Değerlendirme ve Planlama Toplantısı

Vali Avni Çakır: Nitelikli insan yetiştirmek ve bunları iş gücüne dönüştürmek zorundayız

Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen 'Okul Sporları Değerlendirme ve Planlama Toplantısı''nda Muş Valisi Avni Çakır konuştu. Çakır, ilin eğitim yönelimini ve çocukların başarısındaki artışı vurguladı.

Vali Çakır, ilin bilimsel yarışmalara ve önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek, eğitimin ve kütüphanelerin önemine dikkat çekti. Çakır, 'Nitelikli insan yetiştirmek ve bunları iş gücü yapmak zorundayız. Muş, yönünü eğitime çevirmiş, kütüphanelerle dolu. Çocuklarımızın bu anlamda başarıları giderek yükseliyor' ifadelerini kullandı.

Devamsızlık sorununa da değinen Çakır, ildeki mevcut durumu şu sözlerle aktardı: 'Muş, Türkiye'de devamsızlıkta birinci sırada. Bunu duyunca açıkçası çok utandım ve çok üzüldüm.' Bu kapsamda merkezde ve ilçelerde mahallere kadar inerek toplantılar yapıldığını, kayıtların gözden geçirildiğini ve devamsızlığın sebeplerinin araştırıldığını kaydetti. Çakır, bazı nedenlerin kontrol dışı olduğunu, ancak pek çoğunun üzerinde durularak çözülebileceğini belirtti ve hızlı reaksiyon alındığını söyledi.

Vali Çakır ayrıca ilin genç nüfus yapısına işaret ederek, vatandaşların mağdur olmaması için eğitim, yatırım ve yol hizmetlerinin her noktaya götürüldüğünü vurguladı. Fiziki altyapı ve ulaşım imkanları ile yurt kapasitesinin iyi seviyede olduğuna dikkat çekti.

Sporun kaliteli eğitim ve sağlıklı nesil için önemine değinen Çakır, Muşlu sporcuların Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarındaki başarılarının gurur verici olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç toplantıda sezon verilerini paylaştı: 2024-2025 sezonunda 389 okulumuz okul spor faaliyetlerine katıldı ve bu, bir önceki sezona göre yüzde 53'lük artış anlamına geliyor. 2023-2024 sezonunda 21 bin 111 lisansla Türkiye genelinde 15. sırada olduklarını, 2024-2025 sezonunda 40 bin 949 lisans ile Türkiye geneli sıralamalarında 6'ncı sıraya yükseldiklerini belirtti. Kılıç, 2025'te yüzde 94 lisans artış oranı ile iller arasında birinciliği sürdürdüklerini ve 2025-2026 sezonunda daha fazla genci spora kazandırmayı hedeflediklerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da Muş'un sporda yakaladığı ivmeyi sürdürme kararlılığını vurgulayarak, 'Öğrencilerimizi sporla tanıştıracağız. Bu başarımızı ileriye taşıyacağız' dedi.

Toplantıda, devamsızlıkla mücadele, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve gençleri spora yönlendirme hedefleri öncelikli gündem maddeleri olarak öne çıktı.

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "Okul Sporları Değerlendirme ve Planlama Toplantısı" gerçekleştirildi.