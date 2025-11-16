Muş'ta Sokak Köpeklerinden Kaçan Tavuk Oto Lastikçiye Sığındı

Muş’ta sokak köpeklerinin kovaladığı tavuk oto lastikçiye sığındı; lastik ustası Mesut Tuncer tavuğu kurtardı, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 08:57
Muş kent merkezinde sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir tavuk, can havliyle bir oto lastikçiye sığındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar

Görüntülerde, köpeklerin tavuğu kovalaması sonrası tavuğun dükkâna doğru koştuğu ve içeridekilerin hemen müdahale ettiği görülüyor. Kamera kayıtları olayın anbean kaydedildiğini gösterdi.

Lastik ustasının cesur müdahalesi

Mesut Tuncer hızlı davranarak kapıyı açtı, tavuğu içeri aldı ve köpekleri uzaklaştırdı. Müdahale sayesinde tavuğun zarar görmesi engellendi.

Mesut Tuncer olayla ilgili, "Dükkânda çalışıyorduk, dışarıdan köpek sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda köpeklerin tavuğu tuttuğunu gördük. Hemen kapıyı açıp tavuğu içeri aldık, köpekleri kovaladık. Köpekler tekrar gelince bu kez lastikle uzaklaştırdık" dedi.

