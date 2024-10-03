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Muş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muş'ta meydana gelen otomobil ve tır çarpışmasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 09:58
Muş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muş'ta Trafik Kazası Can Aldı

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, bir otomobilin tırla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Erentepe beldesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen 31 LN 545 plakalı otomobil şeker pancarı yüklü 49 DD 104 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada tır devrilirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Facianın Sonuçları

Kaza sonucunda otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken, diğer bir yolcu ve tır sürücüsü yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kurtarma Çalışmaları

Kaza sonrası sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, itfaiye ve jandarma kısa sürede bölgeye intikal etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan diğer yaralıyı başarılı bir şekilde kurtardı. Kazanın ayrıntıları hakkında inceleme başlatıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi...

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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